İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan bu akşam başlayacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır” denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan bu akşam başlayacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır” denildi.
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