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Siyaset İçişleri Bakanlığı'ndan flaş kısıtlama açıklaması
Siyaset

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş kısıtlama açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 5-12 Nisan tarihlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişi hakkında işlem uygulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 09:58:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş kısıtlama açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.

Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,

Yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’de bitecek şekilde,

Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve  Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde, uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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