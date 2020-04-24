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Aktüel

İçişleri Bakanlığından CHP’li Ağbaba’ya yalanma

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 23 Nisan töreninde İçişleri Bakanlığı’na Atatürk’ün resminin asılmadığı iddiasının yalan ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

2020-04-24 21:18:42 -
İçişleri Bakanlığından CHP’li Ağbaba’ya yalanma

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 23 Nisan töreninde İçişleri Bakanlığı’na Atatürk’ün resminin asılmadığı iddiasının yalan ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milletvekili Sayın Veli Ağbaba’nın sosyal medya hesabından; ’Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM’nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan’ın resmi var, Atatürk’ün resmi yok.’ ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan’ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan ’sorumsuz bir iftiradır’ ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" ifadelerine yer verdi.

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