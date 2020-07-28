İçişleri Bakanlığından Ahmet Davutoğlu'na flaş cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasına ilişkin, "Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır." dedi.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümete yönelik yine 'beyin yakan' iddialar gündeme getirmiş, ülkemizdeki 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e iade edileceğini öne sürmüştü.