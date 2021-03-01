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Gündem İçişleri Bakanlığı: Vergi dairelerindeki personel bugün sokak kısıtlamasından muaf tutulacak
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İçişleri Bakanlığı: Vergi dairelerindeki personel bugün sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:44:00 -
İçişleri Bakanlığı: Vergi dairelerindeki personel bugün sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı : Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.

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