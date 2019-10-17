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İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel alacak

İçişleri Bakanlığınca 45 uzman yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 5 veri işletmeni alınacak.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:54
İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel alacak

İçişleri Bakanlığınca 45 uzman yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) da 5 veri işletmeni alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara 45 il göç uzman yardımcısı yerleştirilecek.

Başvurularda, ilgili KPSS puan türlerinden 80 ve üzeri alma, 35 yaşını doldurmamış olma şartları aranacak. Giriş Sınavı başvuruları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "https://aybu.edu.tr/gpm/" internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online alınacak.

Başvurular yarın başlayacak ve 28 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından da 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni istihdam edilecek.

Bu kadro için lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından 2018-KPSS ilgili puan türünden en az 70 alanlar ve 35 yaşını doldurmamış olanlar başvuruda bulunabilecek.

Adayların "www.hsk.gov.tr" internet adresinden "2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin edip ilgili tüm kısımları doldurarak, gerekli belgelerle 30 Ekim-4 Kasım'da HSK'ye şahsen başvurması gerekecek.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:54
  1. Ankara
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. personel alımı
  4. Anadolu Ajansı

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