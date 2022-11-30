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Ekonomi İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör istihdam edecek
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör istihdam edecek

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 Stajyer Kontrolör kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş(sözlü) sınav yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 13:46:00 -
İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör istihdam edecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

Başvurular; 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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