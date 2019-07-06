İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel sınav duyurusu yayınladı. İçişleri Bakanlığı yaptığı duyurusuna göre bünyesinde bulunan personel ihtiyacını karşılamak için 2 Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli . Net Yazılım Geliştirme, 1 İş zekası Uzmanı, 2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 7 Uygulama Geliştirme Uzmanı, 1 ş Analisti Uzmanı alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım 2019 başvuru şartları neler? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yirmibir (21) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,

Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak,

f) Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB servislerine hâkim olmak,

g) En az TSE Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı Sertifikası Ağ ve Sistem alt yapısı veya TSE tarafından eşlenik bir belgeye sahip olmak,

ğ) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

h) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

l) Aşağıdaki sertifikalardan en az iki tanesine sahip olmak;

a. Certified Ethical Hacker (CEH),

b. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester)

c. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)

d. MCSE Server Infrastructure

e. CISSP sertifikalarına sahip olmak

f. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(1 Kişi - Tam Zamanlı -

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

ç) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

d) Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Nesne tabanlı mimarilerin analiz ve tasarımları hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

g) Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

ğ) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,

h) JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve deneyimli olmak,

ı) Microsoft TFS, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçlarının en az birinin yöneticiliğini yapmış olmak, bu ürünlerin kurulumu ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer almış olmak,

i) XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Oracle Fusion Middleware ürün ve teknolojileri (WebLogic Server, SOA, OSB, OAG) konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,

k) Oracle WebLogic Server kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve izlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

l) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m) Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojilerinden en az birine hâkim olmak,

n) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

o) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

ö) Enterprise Service Bus (ESB), XML WEB servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

3. İŞ ZEKÂSI UZMANI

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Veri Ambarı / İş Zekâsı / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az üç

(3) yıl tecrübeli olmak,

b) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,

c) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekâsı araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)

ç) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)

d) OLAP küpleri oluşturma, yönetme konusunda deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSAS)

e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,

g) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,

ğ) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

4. SİBER GÜVENLİK UZMANI

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak, (Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)

f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

5. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(5 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

g) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve deneyimli olmak,

ğ) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

ı) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

i) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

6. KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,

b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hâkim olmak,

c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hâkim olmak,

ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,

d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN

a) Görüntü işleme konusunda doktora veya yüksek lisans yapmış olmak.

7. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,

b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hâkim olmak,

c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hâkim olmak,

ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,

d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilan detayları için tıklayınız