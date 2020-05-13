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İçişleri Bakanlığı: “Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:16:36 -
İçişleri Bakanlığı: “Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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