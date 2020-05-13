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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:10:30 -
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.

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