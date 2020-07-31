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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-31 12:11:15 -
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

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