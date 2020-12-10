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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında yaralı asker sayısı 8'e yükseldi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında yaralı asker sayısı 8'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:05:23 -
İçişleri Bakanlığı: Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında yaralı asker sayısı 8'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan asker sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sularında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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