İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav isim listesi belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığına 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru süresi 29 Ocak'ta bitti. "İçişleri Bakanlığına personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı" sorusu gündem olmuştu. Bakanlığın resmi internet sitesinden personel alım ilanı duyurularını takip edenler başvurularını yaptı. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak olan sözleşmeli personellerin sözlü sınav isim listesi bugün açıklandı.

İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav isim listesi

İçişleri Bakanlığı'nın personel alım başvurusu 29 Ocak mesai bitinde sona erdi. Sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.

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Bakanlık Personel Sınavı Duyurusu

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanda 4B'li personel alımı için aşağıdaki sınav duyurusu yayımlandı;

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

İçişleri Bakanlığı Personel Sınavı ne zaman?

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alım tarihleri 2021 yılında ne zaman yapılacak araştıran adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alım şartlarını da merak ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuruya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Başvuru tarihleri ise 25 ve 29 Ocak tarihleri arasında yapıldı.