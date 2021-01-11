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Gündem İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? KPSS puan türlerinden en az 60 puan alınması istenilen İçişleri Bakanlığı alınacak personellerin alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı bünyesine personel alımları devam ediyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:03:00 -
İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacağını açıkladı. Merkez taşra ve teşkilatında istihdam etmek üzere alınacak personeller sözlü sınava alınacak. Adaylar istenilen şartlar arasında KPSS puan türlerinden an 60 almış olması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı personel alımı devam etmekte. Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere alınacak personellerde başvurular internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS puan türlerinden en az 60 puan alınması istenilen İçişleri Bakanlığına alınacak personellerin alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

2021 İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı için son başvuru tarihi 29.01.2021 olarak belli oldu. Başvurular, Bakanlığın resmi hesabından gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı kılavuzu için TIKLAYIN

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