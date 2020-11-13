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Ekonomi İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayımladı. Farklı alanlarda sözleşmeli olarak bilişim personeli alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:36:00 -
İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı İlanı Yayımladı. 12 Kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak olup alımlar Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Bu kapsamda Adaylardan KPSS ve YDS şartıda aranacak. Peki Bilişim Personeli Alımı başvuru şartları nedir?

Bilişim Personeli Alımı başvuru şartları nedir?

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre sistem çözüm mimarı, kıdemli .NET uygulama geliştirme uzmanı, kıdemli JAVA uygulama geliştirme uzmanı, JAVA uygulama geliştirme uzmanı, .NET uygulma geliştirme uzmanı, veritabanı uzmanı, siber güvenlik uzmanı, ağ uzmanı kadrolarında 12 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvuru yapacak adayların, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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