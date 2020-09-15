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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:47:59 -
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi."

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