  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanlığı Harekete geçti! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Gündem

İçişleri Bakanlığı Harekete geçti! Kılıçdaroğlu'na büyük şok

İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 18:46:00 - 2021-01-29 18:58:39
İçişleri Bakanlığı Harekete geçti! Kılıçdaroğlu'na büyük şok

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, partisinin grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçunu işlediği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının yanı sıra bazı valilerin de söz konusu ifade nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakaret misyoneri, itibar suikastcisi kemal .... yeter artik normallesin, kufur yalan hakareti birakip adam gibi muhalefet yapin.... yoksa bunun icin miydi butun kaset kumpasi!

...... .
  • Yanıtla
Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin
Dünya

Biden’dan Türkiye’ye skandal çağrı: Derhal çekilin

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Richard Mills, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan derhal çekilmesini istedi.
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu
Dünya

Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu

Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin..
Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Dünyadakinin tam tersine...
Ekonomi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Dünyadakinin tam tersine...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay