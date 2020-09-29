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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki terör örgütü üyesinin Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:19:00 - 2020-09-29 09:23:19
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

Terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken ikna çabaları sonucunda bir çok terör örgütü mensubu da teslim olarak ailelerine geri dönüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Açıklama yapıldı

Yapılan açıklamada “İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubu Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olmuştur” denildi.

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