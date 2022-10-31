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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 106'ya yükseldi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 106'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 18:17:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 106'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin 1992 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Böylelikle 2022 içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 106'ya yükseldi.

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