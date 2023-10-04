İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini tespit etti. İçişleri Bakanlığı, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de Bölücü Terör Örgütü (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.” İfadeleri kullanıldı.

Diğer şahıs ise;

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin, terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun belirlendiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.