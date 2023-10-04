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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-04 07:13:00 - 2023-10-04 07:30:42
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşanan PKK’lı terörist saldırısında kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu.

İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini tespit etti. İçişleri Bakanlığı, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de Bölücü Terör Örgütü (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.” İfadeleri kullanıldı.

Diğer şahıs ise;

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin, terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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Yorumlar

R guler

Allahim ülkemi vatanımı güvenlik güçlerimizi bu hainlerden koru. Bu hainler ve destekçilerinin belasını ver.kendi kanlarında boğulup gebersinler.yasasin turkiye cumhuriyeti yaşasın İslam kardeşliği.yasasin turk devletleri.

Mikail

ALLAH'IM köklerini kurutmayı nasip eylesin amin inşallah onlara kucak açan sevenide bu ülkenin niğmetlerini zehir zıkkım eyle ALLAH'IM amin inşallah...
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