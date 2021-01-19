İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kalleş saldırının failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2 Ocak 2021 tarihinde Suriye'nin Resulayn bölgesinde meydana gelen patlamanın failinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada bombalı saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar da yer aldı.

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Resulayn'da görevli Jandarma Danışman Timlerinin İstihbarat ve TEM birimleriyle yerel kolluk kuvvetlerinin olay bölgesindeki tüm deliller ile olay bölgesini gören tüm kamera kayıtları titizlikle incelemesi sonucunda gerçekleştirilen operasyonla, olayın faili olan Suriye uyruklu (9) şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

Araca patlayıcıyı yerleştirenin kadın terörist olduğu, uzaktan kumanda ile aracı patlatanın erkek bir terörist olduğu, diğer (7) şüphelin ise bu iki teröriste yardım ettikleri tespit edildi.

Yakalanan kadın terörist beyanında; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kamışlı'da bulunan cezaevinde yattığı dönemde örgüt tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını, istedikleri bir yere terör saldırısı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidi ile eylem yapmaya zorlandığını anlattı.

Yakalanan şahıslar hakkında Yerel Kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.