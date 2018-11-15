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İçişleri Bakanlığı 12 personel alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı tarafından bakanlığın merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 12 personel alınacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:26
İçişleri Bakanlığı 12 personel alacak

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 12 personel alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 12 stajyer kontrolör kadrosu için başvurular 26-30 Kasım tarihlerinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinin “sınav duyurusu” bölümündeki form e-devlet şifresi ile elektronik ortamda doldurularak yapılacak.

Sınava başvuracakların; üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:26
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. stajyer kontrolör kadrosu
  3. Resmi Gazete
  4. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

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