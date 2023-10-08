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Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 09:51:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar" operasyonu kapsamında Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firari yakalandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar" operasyonu kapsamında arama kaydı bulunan 2554 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar" operasyonu kapsamında Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firari yakalandı.

 

Yakalanan şahıslardan:
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12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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