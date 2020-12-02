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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"(Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası) Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir."
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"(Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası) Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir."

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:39:08 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"(Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası) Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir."
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