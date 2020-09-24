İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selefi derneklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu 1-1,5 yıldır Selefi örgütlerin takip edildiğini ve örgütle ilgili 47 yapılanmanın olduğunu açıkladı.

Selefi örgütlerle ilgili 47 yapılanma var

Süleyman Soylu TGRT Haber Gündem Özel programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Selefi derneklerin silahlandığını dile getiren Cübbeli Ahmet Hoca savcılığa ifade verdi. Gündeme bomba gibi düşen iddiayla ilgili konuşan Süleyman Soylu, Selefi örgütlerin 1-1,5 yıldır takip edildiğini söyledi.

Selefi örgütlerle ilgili 47 yapılanmanın olduğunu ifade eden Soylu, "2016'dan 2020'ye selefi örgütlerden 5000 bine yakın kişi gözaltına alındı. DEAŞ'ın üst düzey bir emiri daha gözaltına alındı, daha sonra açıklayacağız. Kanıtı buluyoruz, operasyonu yapıyoruz. Selefi örgütlerle ilgili 47 yapılanma var. Yaklaşık 28 dernek ve vakfa operasyon yaptık. Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 güne bildiklerini anlatacak. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var." açıklamasında bulundu.