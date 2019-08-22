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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması: Yapmak zorundaydık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor' dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması: Yapmak zorundaydık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz.

3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık.

Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır.

Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
  1. Süleyman Soylu
  2. Yılbaşı

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