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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vefa Sosyal Destek Gruplarının bugüne dek 19 milyonu aşkın talebi karşıladığını belirtti.
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vefa Sosyal Destek Gruplarının bugüne dek 19 milyonu aşkın talebi karşıladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:26:53 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vefa Sosyal Destek Gruplarının bugüne dek 19 milyonu aşkın talebi karşıladığını belirtti.
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