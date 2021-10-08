İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk polisi yakalar" sözleriyle duyurdu! İstanbul'da ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildiğini, "Türk polisi yakalar" sözleriyle duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bir tıra düzenlenen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
"Türk polisi yakalar"
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk polisi yakalar. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tıra düzenlenen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında. Kahraman polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.