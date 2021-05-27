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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Talimatım budur
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Talimatım budur

Kadına şiddet konusunda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir kadın gidecek, polise, 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek. Polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:38:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Talimatım budur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddet konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir kadın gidecek, polise, 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek. Polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak.

112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.

16.11.2020 tarihinden itibaren KADES'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu.

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