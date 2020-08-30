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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin."
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin."

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:53:09 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin."
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