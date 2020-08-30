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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz."
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:57:19 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz."
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