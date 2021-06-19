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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Ele geçirildi
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "17 Haziran'da Van'da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi göz altına alındı. 18 Haziran'da büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:53:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu "17 Haziran'da Van'da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi göz altına alındı. 18 Haziran'da büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

deniz

SOYLU PKK 'NIN İNLERİNE GİRDİKÇE TEPELERİNE ÇÖKTÜKÇE HAREKET EDEMEZ HALE GETİRDİKÇE UYUŞTURUCU BARONLARININ TEPESİNE ÇÖKTÜKÇE BÖYLE BİR YİĞİDE SALDIRIYOR İFTİRA ATILIYOR SAYIN SOYLU BİZE SÖZÜN VARDI MURAT KARAYILANIN KELLESİNİ İSTİYORUZ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ KELLESİNİ AL ARTIK PKK KRİPTO ÖRGÜT ELEBAŞLARI ERMENİ DÖNMESİ BUNLAR HAÇLI EMPERYALİSTLERİN TAŞERON BEKÇİ KÖPEĞİ ARTIK PKK YOK EDİLMELİ HEPSİ EZİLMELİ EMPERYALİST UŞAĞI TAŞERON ABD PETROL KUYUSU BEKÇİ KÖPEKLERİ YOK EDİLMELİİİİİ
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