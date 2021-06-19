İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "17 Haziran'da Van'da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi göz altına alındı. 18 Haziran'da büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu "17 Haziran'da Van'da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi göz altına alındı. 18 Haziran'da büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi." ifadelerini kullandı.