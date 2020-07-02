İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başladığını belirterek, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğünün kurulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğünün kurulduğunu açıkladı.
Konuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Süleyman Soylu, "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor." ifadelerini kullandı.