  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başladığını belirterek, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğünün kurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:44:00 - 2020-07-02 14:05:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğünün kurulduğunu açıkladı.

Konuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Süleyman Soylu, "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ismail

Memleketteki kulların hepsi refah ve güven içindemi ki, siz böyle bir sürü masraf edip hayvanlara da el attınız sayın bakanım??????
  • Yanıtla

Abdullah Gülrengi

harika olmuş adamsın bakanım
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı