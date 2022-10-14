İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Batıyla aramızdaki son 300 yıllık makası kapatıyoruz

Temaslarda bulunmak amacıyla kentte bulunan Bakan Soylu, Silvan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaş ve partililerle bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her geldiğinde yaptığı gibi güzel hizmetlerle ve eserlerle Diyarbakır'ı buluşturacağını söyledi.

Güçleri yettiğince buradaki tüm meselelere, kabinedeki bütün arkadaşları gibi ulaşmaya çalıştığını kaydeden Soylu, Şırnak'tan Edirne'ye, Kütahya'dan Diyarbakır'a kadar ellerini uzatmaya çalıştıklarını belirtti.

Çok zor süreçlerden geçtiklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Hepimiz bu süreçleri yaşadık ve gördük. Şurada bulunan insanların tamamı gecenin bir saatinde hastaneye gittik, ertesi gün doktoru görebilir miyiz, acaba doktor var mı yok mu? İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hastanelere akşamın saat 9'undan sonra battaniye ile gelirlerdi. Kapıda beklerlerdi, Türkiye'nin her tarafından. Sadece batıdan değil, Doğu'dan Güneydoğu'dan, Orta Anadolu'dan da gelirlerdi. Uçak bileti almak bu ülkede sadece zenginlerin işiydi. Cenazeniz var. Bazen 48 saat otobüsle giderdiniz. Bu ülkede gecede yüzde 7 binlik faizler vardı. Biriktirirdin, kazanırdın, işini oluştururdun, organize sanayi sitesine başlardın bir günde gecelik 7 binlik 8 binlik faizlerle maalesef kazandıklarının hepsini kaybederdin. İnsanlar 'Ben dindarım.' diyemezlerdi. Hele 28 Şubat olmuştu. İnsanlar namazlarını gizli gizli kılmaya başlamışlardı. Yani bize şunu nasihat ederlerdi. Bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız. Dininiz, diyanetiniz, inancınız bizim istediğimiz gibi olacak."

"Batıyla aramızdaki son 300 yıllık makası kapatıyoruz"

İstanbul'da büyüdüğü mahallede Doğu ve Güneydoğu'dan, Karadeniz'den, Balkanlardan, Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan, Yugoslavya'dan gelen insanların bulunduğunu anlatan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'dan gelen arkadaşlarımızla oturduğumuz zaman şöyle anlatırlardı, 'Ben Kürt'üm ama tehlikeli bir adam değilim, yanlış anlama.' Yıllarca bunu gizlemek zorunda kalırlardı." diye konuştu.

Yıllarca ticaret yaptığını, 20 binin üzerinde müşterisinin bulunduğunu aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çantamı alır dükkan dükkan dolaşırdım. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan iktidar oldu, müşterilerimden Alevi olanları o zaman anladım. O zaman söyleyebildiler. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de sadece şehir hastaneleri yapmadı, sadece Diyarbakır'ı komşu vilayetlerle büyük yollarla buluşturmadı, sadece huzur getirmedi, sadece ipek yolunu doğu ve batıyı birleştirecek şekilde Avrasya Tüneliyle, Marmara Tüneliyle, Çanakkale Köprüsüyle, Osman Gazi Köprüsüyle, Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle bir araya getirmedi, sadece Doğu ve Güneydoğu dahil olmak üzere 81 vilayette üniversitede gençlerimizi bir araya getirmedi. Bizim zamanımızda üniversiteye girmek zordu. Hele buralarda okul, yol, su, öğretmen, doktor yok. Sadece bunları yapmadı. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de başka bir şey yaptı. Bir devrim gerçekleştirdi. Zihin duvarlarını yıktı. Ve bu insanların her birine kendini ifade edebilme özgürlüğü verdi. Kendi dilini, geçmişini, yarınlarını hep beraber bir tarafı bir taraftan ayırmadan anlatabilme hassasiyeti verdi."

Geçen hafta Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kuran Kursu açılışı ve icazet töreninin olduğunu anımsatan Soylu, "Ülkenin İçişleri Bakanı olarak buradaki müderrislerle beraber orada duruyordum. Bu ülkenin başbakanı Libya'ya gitti, orada bir çadırda karşılandı diye bunu rejim meselesi haline getirdiler. Gazeteleriyle saldırdılar. Nasıl gidebilirdi, nasıl bir çadırda durabilirdi, nasıl bu ülkenin alimleriyle, müderrisleriyle birlikte başbakanlıkta beraber olurdu. Oh şimdi oluyoruz ne oluyor. Bunları yapabilmek bu ülkede kolay bir iş değildir." ifadelerini kullandı.

Dün akşam gecenin geç saatlerine kadar insanların nasıl sokaklarda gezdiğini, Sur Kültür Yolu Festivali'nin etkinliklerine nasıl katıldığını hep beraber gördüklerini anlatan Soylu, huzurun bozulmaması temennisinde bulundu.

Yıllarca bu milletin doğusundaki, batısındaki, kuzeyindeki, güneyindeki herkesin çektiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Herkese bir taraftan bir çentik atmaya çalıştılar yıllarca. Şimdi geçen yıl ihracatımız, yani Türkiye'nin dışarıya sattığı mal 150 milyar dolar, bu yıl 250 milyar dolar. Niye? Recep Tayyip Erdoğan bütün bunları dönüştürürken Türkiye'nin 20. yüzyılda eksik olan alt yapısını da tamamladı. Şimdi biz iddialı bir millet haline geldik. Gıda ve buğday krizi vardı, öyle mi. Kim çözecek, kim Rusya ile Ukrayna arasına girecek de oradaki gıdanın, tahılın ve buğdayın Avrupa'ya ve dünyaya gelmesini sağlayacak? Kim bu konuda adım atacak? Eğer Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, bize talimat verirlerdi. Recep Tayyip Erdoğan büyük tecrübesiyle tam 20, 21 yıldır memleketimizin altyapısını güçlü bir şekilde oluşturduğu için. Onun için tıpış tıpış Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye geldiler dediler ki; 'Bu krizi çözer misin?'. Saygın, güçlü ve hakikaten son yıllarda görüyorsunuz, dünyada bir çok ülkenin, liderin, meselelerin çözümünde başvurduğu bir dünya lideri haline geldi. Batıyla aramızdaki son 300 yıllık makası kapatıyoruz."

"Gelecek nesil kimlikleriyle, inançlarıyla sorgulanmasın"

"Doğu'nun makus talihi vardı, geri kalmış bölge, terör örgütü de bunu istismar eder, ondan sonra nasıl olsa gelişmez. Bugün batıda ne varsa doğuda o var, hiçbir fark yok. Yolundan limanına, üniversitesinden mağazasına alışveriş merkezine kadar, kadın kültür merkezlerinden büyük statlarına, spor tesislerine ve komplekslerine, sağlık tesislerine kadar her şey var." ifadelerini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir devrimi de burada gerçekleştirdiğini bildirdi.