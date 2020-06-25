İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'daki depreme ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." bilgisini verdi.

Soylu, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Van'da 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun."