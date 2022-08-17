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Siyaset İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı
Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 06:08:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nin meydana geldiği saat olan 03.02'de paylaşımda bulunarak, "Biz, depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz." görüşünü paylaştı.

Tüm gayretlerinin 17 Ağustos depreminde yaşananların tekrar yaşanmaması için olduğunu vurgulayan Soylu, "Allah, milletimizi her türlü afetten korusun. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

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