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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı"

"Bugünkü operasyonlarda yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:53:06 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

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