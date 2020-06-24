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Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu: TBMM demokrasi hukuk siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi

İçişleri Bakanı Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:30:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: TBMM demokrasi hukuk siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi. Alınan Yassıada kararları dün için mühim olmakla birlikte asıl geleceğimize doğru tarih bırakmaktır. Yaşasın milli irade, yaşasın demokrasi."

 

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