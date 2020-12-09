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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'deki depremle ilgili yürütülen çalışmaları inceledi
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'deki depremle ilgili yürütülen çalışmaları inceledi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:30:10 -
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'deki depremle ilgili yürütülen çalışmaları inceledi

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim'de İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma olan depremle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir'deki programına Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıyla başlayan Bakan Soylu, vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, günlük sıcak yemek dağıtımı, geçici barınma merkezindeki çalışmalar, psikososyal destek hizmetleri, hasarlı binalardaki tahliye ve yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.

Soylu, basına kapalı toplantının ardından Bayraklı ilçesinde kurulan geçici barınma merkezine geçerek incelemelerde bulundu.

Merkezde barınan vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Bakan Soylu, 2 depremzede ailenin yaşadığı konteynerleri de ziyaret etti.

Bölgedeki çocuklarla da sohbet eden Bakan Soylu, depremzedelerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu'ya barınma merkezi ziyaretinde Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de eşlik etti.






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