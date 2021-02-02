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Yaşam İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı
Yaşam

İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcıları Veysel Çağlayan ile Zeliha Tunç çiftinin nikah törenine görüntülü bağlantıyla sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 20:03:00 -
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de evlenen polis çiftin nikahına telefonla görüntülü bağlanarak sürpriz yaptı.

Polis çiftin nikahına görüntülü bağlandı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcıları Veysel Çağlayan ile Zeliha Tunç, Düzce Belediyesi nikah salonundaki törenle dünya evine girdi.

Resmi üniformalarıyla törene katılan genç çiftin nikah şahitliğini, Düzce Valisi Cevdet Atay ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı.

Vali Atay, nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını geline takdim ederek, mutluluklar diledi. Bakan Soylu da nikah merasimine cep telefonuyla görüntülü bağlanarak çifte sürpriz yaptı.

 

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