  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:28:31 -
İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) brifing aldı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, AFAD binasında gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, Elazığ ve Malatya depremleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) güncellenmesi ele alındı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD yetkilileri de katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı