İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Emniyette büyük atama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında gerçekleştirilen atamalara ilişkin açıklama yaptı.

19 BİN 96 PERSONELE ATAMA

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1.528 amir ve 17.568 polis memuru olmak üzere toplam 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu.

Ataması yapılan personelin milletin huzuru, devletin güvenliği ve kamu düzeninin korunması için fedakarca görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, teşkilat mensuplarının yeni görev yerlerinde de aynı azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın devletin gücünü, milletin duasını ve ay yıldızlı bayrağın emanetini omuzlarında taşıdığını belirten Çiftçi, atamaların Emniyet Teşkilatı, personel ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Çiftçi mesajında, "Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Çiftçi'nin paylaşımı: