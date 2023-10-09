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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 12:01:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da şehit olan polis memuruna ilişkin baş sağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükçekmece’de bir ihbara giden kahraman polis memurumuz Cihat Ermiş, kapı arkasından açılan ateşle şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Makamı ali olsun” ifadelerine yer verdi.

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