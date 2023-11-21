İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: ‘Yolyemezler’ suç örgütü çökertildi
İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de Eş Zamanlı Düzenlenen “KAFES-14” OPERASYONLARI Kapsamında, “YOLYEMEZLER” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da faaliyet gösteren “Yolyemezler” grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
“İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de Eş Zamanlı Düzenlenen “KAFES-14” OPERASYONLARI Kapsamında, “YOLYEMEZLER” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.
Operasyonda 19 şüpheli şahıs Yakalandı.
Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz. Nefeslerini Keseceğiz.
İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edilen YOLYEMEZLER organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; KAFES-14 Operasyonu düzenlendi.
Organize suç örgütünün
Kasten Öldürme,
Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
Mala Zarar Verme,
Yağma,
Tehdit,
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,
Kasten Yaralama,
6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi.
Operasyon kapsamında,
11 adet ruhsatsız tabanca,
2 adet av tüfeği,
2 adet otomatik tabanca,
23 adet şarjör,
900 adet değişik çaplarda fişek,
1 adet çelik yelek,
15 adet kar maskesi,
2 adet gps takip cihazı
Muhtelif miktarda uyuşturucu
8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.
HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ.”