SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de katledilen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de katledilen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de katledilen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Güngören ilçesinde katledilen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu.

Yerlikaya, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çağlayan'ın, Güngören'de bulunan ailesini evinde ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın ziyareti yaklaşık 50 dakika sürdü.

1
Hakk

Göstermelik ziyaretler değil! Önlemler,eğitim ve kanunlar ile acil düzenlemeler yapılmaz ise bu gibi 18 altı terörü zaten ekonomik sıkıntılı ülkeye kalıcı yerleşmesi sağlanmış olur
