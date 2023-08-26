İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'daki sıcak gelişmeyi duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı." açıklamasını yaptı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Türkiye, terör örgütlerine nefes aldırmıyor.
Son dönemlerde sınırların içerisinde ve dışarısında yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin adeta soluk borusu kesildi.
Bakan Yerlikaya duyurdu
Diyarbakır'da eli kanlı terör örgütü PKK'nın sivil yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüz, Havacılık Dairesi Başkanlığımız ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; EGM İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında #Diyarbakır kırsalında 3 terörist tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu sabah, Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı.
Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!