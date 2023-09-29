İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dev operasyonu duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik ‘Sibergöz Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.” açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen dev operasyonu duyurdu.
Örgüt elebaşı dahil 45 şahsın paketlendiği operasyona ilişkin Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik ‘Sibergöz Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.”
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