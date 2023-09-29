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Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Beklediğiniz haberi paylaşıyorum" diyerek tarihi duyurdu
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Beklediğiniz haberi paylaşıyorum" diyerek tarihi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-29 10:55:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Beklediğiniz haberi paylaşıyorum" diyerek tarihi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nı 3 Aralık'ta yapacaklarını ve 77 kaymakam adayı alacaklarını bildirdi. Başvuru şartları önümüzdeki günlerde belli olacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nı 3 Aralık'ta yapacaklarını ve 77 kaymakam adayı alacaklarını bildirdi. Başvuru şartları önümüzdeki günlerde belli olacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin mülki idare amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım, beklediğiniz haberi paylaşıyorum, Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz." ifadesini kullandı.

“Siz şimdiden çalışmaya başlayın”

Bakan Yerlikaya, başvuru şartlarının gelecek günlerde duyurulacağını belirterek, sınava gireceklere, "Siz şimdiden çalışmaya başlayın" tavsiyesinde bulundu.

 
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