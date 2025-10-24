İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan DEM Parti’ye slogan tepkisi! “Bunlar tamamen tahrik kokan adımlar!”

“Malatya’dayız. Kürdümüzün de Türkümüzün de Arabımızın da her kesimin, her mezhebin rahatça yaşadığı bir yerdeyiz” diyen Turan şunları söyledi: “Biz bu ülkede Sayın Bahçeli’nin çok büyük risk alarak, çok iddialı bir söylemle sürece başladık. Esası, ‘Bu ülkede kan akmasın’… Bundan daha objektif bir yaklaşım olabilir mi? Yıllarca bu ülkede kan aktı ve bu iddialı yapıyı ortaya koyduğumuzda, büyük bir heyecanla çalışmalara başladık. Komisyon kuruldu, kararlar alındı, risk alarak görüşmeler yapıldı. Geldiğimiz yerde, üzülerek söylüyorum. Sanki 2009-2014 yıllarında yapılan bazı yanlışların bir daha yapılması ihtimalini görüyoruz. Bundan rahatsızım bu ülkenin evladı olarak”

“TAMAMEN TAHRİK KOKAN, BU YOLU SABOTE ETMEK İÇİN ATILAN ADIMLAR!”

Meclis’te slogan atmak, Diyarbakır’da hepimizi mahcup eden görüntüler yaşatmak, şehide ceset demek, bunlar tamamen tahrik kokan, bu yolu sabote etmek için atılan adımlar gibi geliyor bize. Yapmayın, bu ülkenin evlatlarına tekrar bir kötü sayfa açmayın. Bu memlekette terörden kurtulan bir parti olamaz mı? Yapın bunu ya. Bizden önce siz barış deyin. Siz kurtulun terörün vesayetinden. Barışın, kardeşliğin inşa edildiği bir Türkiye’ye omuz vermeye tekrar davet ediyorum” diye konuştu.

“SİZ BİLİRSİNİZ, DEVLETİMİZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR YERDE”

Bülent Turan, konuşmasına şöyle devam etti: “Ama siz bilirsiniz. Biz aynı yerdeyiz. Devletimiz askeriyle, polisiyle, güvenlik kurumlarıyla, istihbaratıyla çok zamandan daha güçlü bir yerde. Bu konuda herkesi aynaya bakmaya, sorumlu olmaya, dikkat etmeye davet ediyorum”