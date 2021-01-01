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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Kovid-19 ile mücadelede tedbirlere uyulmasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Kovid-19 ile mücadelede tedbirlere uyulmasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:01:56 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Kovid-19 ile mücadelede tedbirlere uyulmasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık

İZMİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kovid-19'a karşı millet olarak verdiğimiz mücadelede, milletimizin bu tedbirlere çok yoğun bir şekilde uymasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık. Yeniden düşüş trendini yakalamayı başardık." dedi.

Yılbaşı denetimleri kapsamında İzmir'e gelen Ersoy, Kemalpaşa ilçesindeki polis kontrol noktasında nöbet tutan polisleri ziyaret etti. Personelin yeni yılını kutlayan Ersoy, denetimlere ilişkin bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ersoy, son dönemde alınan tedbirlere işaret ederek şunları söyledi:

"Kovid-19'a karşı millet olarak verdiğimiz mücadelede, milletimizin bu tedbirlere çok yoğun bir şekilde uymasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık. Yeniden düşüş trendini yakalamayı başardık. Geldiğimiz bu noktadan geriye düşmemek, yeniden salgınla ilgili rakamlarımızın kötüleşmesine fırsat vermemek için hafta sonu uyguladığımız sokağa çıkma yasağını bu hafta yılbaşı münasebetiyle yılbaşından itibaren başlattık ve tedbirlerimizi aynı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz."

- "Bakanlık olarak sahadayız"

İçişleri Bakanlığının yeni yılın ilk gününde olumsuzluk yaşanmaması için aldığı tedbirlere değinen Ersoy, "Bu akşam Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız ve üst düzey yöneticilerimiz, illerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlar, tamamımız sahadayız." dedi.

Tedbirlere uyumu takip ettiklerini dile getiren Ersoy, bir yandan da görevleri başında olan ekiplere destek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirtti.

Ersoy'a ziyaretinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.

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